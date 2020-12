Caroline LACROIX

Titulaire d'un diplôme dIngénieur (BAC + 5) Alimentation et Santé, spécialisation Marketing, Communication et Vente, j'exerce dans le Marketing et la Communication depuis près de 8 ans, dans des secteurs exigeants et concurrentiels. Mon parcours m'a permis de développer une grande polyvalence et un savoir-faire global.

On dit de moi que je suis une professionnelle :

autonome,

dotée d'un bon esprit d'équipe,

structurée et méthodique,

volontaire et enthousiaste.

Mes particularités : toujours de bonne humeur et souriante, je suis portée par le goût du challenge, le sens du service, et par la satisfaction de la mission accomplie.



Mes compétences :

Étude de marché

Promotion des ventes

Positionnement

Suivi des performances / Tableaux de bord

Mix Marketing

PLV / Merchandising

Packaging

Ethnos

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Microsoft Word

Sphinx

Microsoft Project

Adobe Illustrator

Wordpress

Microsoft PowerPoint

Communication professionnels / Grand public

Benchmarking

Gestion de projet

Travail en équipe

Gestion des priorités

Communication interne

Organisation

Créativité

Communication institutionnelle

Analyse de données

Communication événementielle

Communication visuelle

Communication externe

Négociation