Pierre-Erick ALLOIN

La géologie m’a toujours attiré de par les multiples explications et interprétations qu'elle peut nous offrir et ce qu'elle peut nous faire comprendre pour mieux prévoir notre futur. Elle nous offre la possibilité de mieux appréhender la "Vie" vis-à-vis de notre passé, de notre présent et toutes ces données à décrypter et à interpréter sont une des clés de notre futur. Je me suis spécialisé en géologie marine, un domaine dont la majeure partie reste à être découverte et qui recèle certainement des réponses menant à d’autres questions sur l'origine de notre "Vie".



Mes connaissances théoriques et pratiques m’ont été transmises grâce à mes apprentissages et de nombreuses expériences que j’affectionne tout particulièrement : le travail en laboratoire ou en bureau d’études mais également sur le terrain avec mes mémoires, mes projets et mes stages géologiques.



J’ai obtenu un diplôme d’Ingénieur Géologue à l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (2011) ainsi qu’un diplôme de Technicien Supérieur en Génie Civil à l’Université Joseph Fourier (2006). Ayant travaillé pour des compagnies telles que Total - Ifremer, Jan de Nul, Assystem, Gardline et l’Irstea – CNRT j’ai acquis une solide expérience en Géotechnique - Génie Civil, Géologie Marine - Pétrolière et Minière et en AQ-CQ.



Mes compétences :

Arcgis

Photoshop

Autocad

GIS

Sédimentologie

Géophysique

Stratigraphie séquentielle

Logging

Géologie structurale

Géotechnique et géologie de l'ingénieur

Microsoft office

Bon relationnel

Rigoureux