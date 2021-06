Caroline LE MOIGNE

Après 10 ans à Paris, je me suis installée à Limoges en 2011. Jai travaillé pendant 9 ans pour un constructeur de maisons individuelles où jétais en charge notamment du suivi administratif et financier et je viens dintégrer lagence Meilleur Taux de Limoges en tant que conseillère financière pour accompagner nos clients dans le cadre du financement de leurs projets immobiliers.