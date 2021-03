Caroline LEBLEU

Mon intérêt à représenter une entreprise dynamique et mon goût du challenge sont pour moi une grande source de motivation. Je suis dun naturel autonome, rigoureuse et organisée.

Mon expérience de responsable de secteur en assurances IARD pour une grande banque nationale, ma notamment permis dêtre compétente en management transversal et mon expérience de conseiller en gestion de patrimoine qui ma donné une expérience terrain. Ces expériences réussies mont permises dacquérir un grand sens commercial et un arc de compétences larges qui font de moi un atout pour votre entreprise.