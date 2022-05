Louise PONSEEL

Animatrice sociale diplômée en juin 2012 du BPJEPS animation social. Diverses expériences avec tous les publics (personnes âgées, enfants, personnes handicapées).

Vie associative bien remplie :

- Membre du conseil d'administration de l'Association des Faubourgs et Marais Audomarois qui milite pour garder les traditions et développer l'animation dans la ville et les faubourgs de Saint-Omer.

- Membre de l'association Groupe de Loisirs du Haut Pont : menant une action chaque année afin de créer et d'animer des bateaux fleuris pour le cortège nautique de Saint-Omer (manifestation attirant plus de 10000 personnes tous les ans).

Contact : lou.ponseel@gmail.com



Mes compétences :

Evaluer une situation

Être à l'écoute

Observateur et à l'écoute

Relation de confiance

Empathie et bonne humeur

Dynamisme & motivation

Créativité et diversité

Travail d'équipe et partage des connaissances

Communication

Internet