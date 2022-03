Caroline MAS

ADMINISTRATIF et COMMERCE :



Assister un ou plusieurs responsables ; Prendre en charge le suivi complet de dossiers ; Organiser des réunions et manifestations ; Tenir un livre de compte ; Gérer les bulletins de paies et cotisations sociales ; Etablir des statistiques (techniques et commerciales) ; Organiser et assurer la publicité des actions commerciales, Coordonner une petite équipe…

Informatique : Word, Access et Excel (très bon niveau). Langue : Anglais (niveau élémentaire)

+ Bonne culture générale, esprit d’analyse, facilité d’adaptation, polyvalence, bon relationnel, autonomie.