Caroline NALPAS

Ingénieur double compétence Bio-Industrie/Marketing, je suis particulièrement intéressée par le domaine de la pharmaceutique et de l'agro-alimentaire.



Mes expériences professionnelles et différents projets réalisés à l'EBI m'ont permis d'enrichir mon expérience dans de nombreux domaines.



- Analyse de marché

- Etude de lancement de produit

- Etudes quantitatives et qualitatives

- Connaissances des bases et produits pharmaceutiques

- Problématiques enseignes et fabricants

- Connaissances des produits drug et food de la grande distribution

- Prévisions de ventes

- Force de recommandation

- Marketing stratégique



Mes compétences :

Gestion de projet

Base de données

Marketing opérationnel

Études marketing

Management

Gestion de la relation client

Analyse sensorielle

Bases pharmaceutiques Gers Vidal...

SAP

Business Object

Prévision de vente

Marketing stratégique

Microsoft Excel

APO