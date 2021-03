A la recherche de nouvelles opportunités, je suis motivée pour intégrer une équipe dynamique et participer à lélaboration de vos projets digitaux.

Construire une stratégie de communication adaptée à limage de la marque pour atteindre les objectifs dune entreprise (en termes de visibilité, de notoriété ou encore de ventes) menthousiasme.



De la stratégie à la mise en ligne en passant par la planification, la coordination dune équipe dexperts et la relation client sont pour moi essentiels afin de mener à bien des dispositifs web de qualité (site vitrine, site e-commerce et application).



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter mon site internet : http://caroline-pioffet.fr/



Mes compétences :

Gestion de projet

Outil de gestion de projets Wrike

Rédaction de contenu et SEO

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Community management

Communication

Webmarketing

HTML et CSS