Caroline PLAZA

Spécialisations :

- énergie solaire, énergies renouvelables, maitrise de l'énergie, développement durable

- ingénierie de projet de construction: étude, conception, contrat de travaux, suivi de chantier, plan de financement, suivi démarches administratives et réglementaires

- animation de réseau, conception/animation de formations et d'événements, communication interne/externe

- mise en place de démarche qualité, conduite du changement, projets d'entreprise



Mes compétences :

Ingénierie

Énergie solaire

Animation de réseau

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

Énergies Renouvelables

Gestion de projets

International

Autocad

ISO 9001 V2008

Animation de formation et évènement

Démarche qualité

Suivi de chantier

Maîtrise de l'énergie

Maitrise d'oeuvre