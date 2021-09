Jean-Luc MALESSARD JEAN-LUC (MALESSARD)

Consultant fonctionnel pour LCI, en mission chez GEFCO depuis 2008, j'ai mené divers projets internationaux, notamment des déploiements de SI, avec des phases pilotées à distance et des phases pilotées directement sur place. De ce fait, j'ai menés des projets dans les pays suivants: Royaumes-Unis, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Allemagne, Pologne, République Tchèque, Russie, Italie et Espagne. Je suis aujourd'hui à l'écoute de toute proposition me permettant de valoriser et développer mes compétences.



Mes compétences :

Logiciel applicatif

Agile

Test utilisateur

AMOA

Ingénierie de formation

AMOA SI

Microsoft Access

Web

Gantt

Microsoft Excel

Supports de communication

Chaine logistique

Process

Formation

Analyse

Optimisation des process

Paint

Microsoft PowerPoint

Ordonnancement

Process Engineering

Planification de projet

Système d'information

Test management

Scrum

Logistique

Pilotage des Flux

Amélioration de process

Recette fonctionnelle

Microsoft Word

Ansys workbench

Microsoft Office 2007

Adobe Acrobat

Administration système

Système d'exploitation

Microsoft Office

Test unitaire

Support informatique

Benchmarking

Cartographie des processus

Méthode agile

Microsoft Outlook

Support client

Animation de formations

Formation professionnelle

Analyse des besoins

Gestion de projet

Paramétrage

Jira

Agile Scrum

Planification

Analyse fonctionnelle

Modélisation de processus

Gestion de projets internationaux

Support

Microsoft Visio