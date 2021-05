Caroline PRUDHOMME RAVET

Professionnelle des Ressources Humaines depuis plus de 20 ans, j'apporte support et conseil à la direction de l'entreprise et aux équipes pour la mise en place, le déploiement et la réussite des projets de transformation en définissant la stratégie RH et en pilotant ses actions, tout en garantissant leur adéquation avec les attentes du business.



* Stratégie & politique RH

* Droit du travail

* Pilotage des relations sociales

* Compréhension du business

* Gestion de projets

* Management déquipe

* Gestion budgétaire

* Reporting et analyse des KPI