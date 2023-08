Caroline ROBERT

Reconnu pour son savoir-faire dans les domaines de l’Industrie, Tertiaire, Marine, Infrastructures, Energie, Telecom, le Groupe SNEF intervient et opère dans le Génie électrique, le Courants faibles, les Procédés industriels, le Génie climatique, le Tous Corps d'Etat, les Télécommunications, et la Maintenance.

Le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa progression à son expertise, et à ses valeurs basées sur l'écoute, le conseil et la proximité. La satisfaction client a toujours été au cœur de ses priorités.

Fort de son expertise multitechnique, le Groupe SNEF déploie des solutions innovantes et sur-mesure à la pointe des technologies, dans une démarche écoresponsable et durable.