Caroline ROGIER

Formée dans les domaines de la Traduction et de la Communication, je possède de solides capacités rédactionnelles et je maîtrise parfaitement l’anglais et l’espagnol ainsi que l’outil informatique (Pack Office, logiciels de PAO) et Internet.



J'ai débuté ma carrière dans un grand groupe industriel français avant de rejoindre une PME du secteur de la restauration.



J'ai appris, au travers de ces expériences, à :

- proposer et concevoir des supports d'information (newsletter, plaquettes, intranet, etc.)

- assister la Direction dans ses actions de communication (salons, cérémonies, etc.)

- animer et développer le réseau de correspondants (séminaires, team building, etc.)



J’ai également travaillé :

- ma rigueur, en respectant des contraintes de temps, en collaborant avec des dirigeants ;

- ma créativité, en cherchant sans cesse de nouvelles idées pour communiquer ;

- ma polyvalence, en effectuant des tâches très variées.



Aujourd'hui, je recherche un poste de Chargée de communication.

Je souhaite collaborer avec une PME ou grande entreprise, dans laquelle j'intégrerai une équipe. J'animerai la vie générale de la société, assurerai la promotion de son image et veillerai à la cohérence des messages diffusés.









Mes compétences :

Anglais

Chaîne graphique

Communication

Communication interne

Communication interne & externe

Communication interne externe

Espagnol

Evénementiel

Français

Gestion de prestataires

Gestion de projet

indesign

Intranet

Management

Management d'équipe

Management interculturel

Microsoft Pack Office

Newsletter

PAO

Photothèque

Rédaction

Relecture

Salons professionnels

Team building

Terminologie

Traduction

Traduction français anglais