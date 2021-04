Caroline SOUFFLET

Mes Objectifs :

Utiliser ma double compétence d’ingénieur et de biologiste et mettre à profit mon expérience du domaine du matériel médical de haute technologie et de la recherche clinique pour optimiser le développement du marché d'un produit.



Spécialités et Compétences :

Matériel chirurgical, CRO, études cliniques, réglementations française et internationale, procédures des établissements hospitaliers.

Communication écrite et orale en français et en anglais, aptitudes à convaincre, expliquer, dialoguer avec des experts, vulgariser des notions scientifiques et techniques complexes.

Qualités relationnelles et managériales, sens de l’organisation, rigueur, capacité à travailler sous la pression, réelle réactivité.



Mes compétences :

Business development

ingénieur

biologiste

ISO 13485

Industrie pharmaceutique

Biotechnologie

stérilisation

Exosquelette

Recherche clinique

CRO

Dispositifs médicaux

Management