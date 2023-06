Caroline STIL

Je veux bâtir ma carrière dans un métier qui me corresponde davantage c'est pourquoi je reconsidère mon avenir professionnelle.

Après une belle expérience de 13 ans dans les métiers de la vente et de la prestation de service, je veux mettre mes atouts au sein d'une entreprise dynamique et à valeurs humaines.

Je suis une personne de confiance et je m'investie pour apporter le meilleur dans mon travail .



Mes compétences :

Aisance relationelle

Adaptabilité

Communication

Persévérance

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Exports