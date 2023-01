Caroline SUAU

Avec des formations cumulant plus de 350 heures, je suis hypnothérapeute Humaniste et Ericksonienne, spécialisée dans le sevrage Tabagique et la gestion du Poids en Hypno-Nutrition.



Vous traversez une période de vie difficile et vous avez besoin de comprendre.

Vous voulez changer quelque chose mais vous n’y arrivez pas.

Vous voudriez donner un sens à ce que vous vivez.

Votre souffrance vous pèse et vous empêche de profiter pleinement de la vie.

Vous aspirez au bonheur mais vous ne savez pas comment le trouver.



Savez vous que vous avez toutes les ressources en vous pour vous emmener vers le changement souhaité !



Je mets mon expérience, mes connaissances, mon éthique professionnelle, mon intuition et ma qualité d'écoute à votre disposition pour avancer ensemble vers votre transformation.



Je vous accompagne dans ce véritable retour à Soi en toute sécurité, dans l'écoute, la bienveillance et au coeur de vous-même.



Mes priorités :

Vous accompagner dans le respect, l’écoute et la bienveillance

Vous aider à vous recentrer sur vos ressources et vos capacités à dépasser vos croyances limitantes

Atteindre votre objectif et actionner les leviers de changements

Privilégier la voie du cœur