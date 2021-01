Jean-Christophe THOMAS

Ancien manager en entreprise internationale, souhaitant mieux accompagner mes équipes, j'ai commencé à me former à l'hypnose en 2011.

Passionné par cette approche qui permet de mettre en place des changements efficaces et rapides. j'ai suivi la formation de Maître praticien en Hypnose Ericksonienne à l'IFHE.

Depuis 2017, j'ai fait de l'accompagnement mon métier, en combinant mon expérience manageriale et les pratiques les plus efficaces de l'hypnose.

Une seule condition de réussite, votre engagement. Vous pouvez compter sur le mien.



Je vous accompagne sur :

Arret du tabac

Gestion des émotions

Stress, Anxiété, Phobies

Stress professionnel, burn-out

Préparation d'échéances, entretiens

Prise de parole en public

Stress étudiant



En savoir plus : https://www.hypnose-jcthomas.com

Arrêt du tabac : https://www.hypnose-jcthomas.com/hypnose-pour-arreter-de-fumer