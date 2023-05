Caroline VEGA

MGP SI, cabinet de conseil -management et gestion de projet- est un cabinet de conseil spécialisé dans l'expertise de niche sur les besoins ERP, PMO, BI et digital..



Notre société a fêté ses 10 ans en 2017.



Après une réorganisation interne et au regard de la forte croissance de notre société, je suis actuellement en charge d’une nouvelle session de recrutement pour renforcer nos équipes de consultants – indépendants ou salariés.



Si vous êtes désireux de collaborer avec une entreprise à taille humaine, respectueuse et à l’écoute de ses consultants, notre société est faite pour vous!



Nous vous proposerons des opportunités correspondant à votre profil et répondant à vos ambitions professionnelles.



La reconnaissance actuelle de notre société repose sur le suivi régulier et personnalisé que nous accordons à chacun de nos consultants.



Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter afin que l'on puisse échanger ensemble sur votre avenir professionnel, et envisager notre future collaboration!



Mes compétences :

Recrutement

Conseil

ERP

Oracle E business Suite

SAP

Peoplesoft