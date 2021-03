Mon objectif :

- Aider les entreprises artisanales et du secteur du tourisme à mieux vendre et valoriser leurs produits et savoir-faire

- Accompagner les TPE-PME vers des pratiques et une production plus soutenables et plus économiques: mieux gérer intrants et extrants, intégrer la RSE, faire des économies d'énergie

- Participer activement à la naissance et au développement d'une démarche d'écologie industrielle sur un territoire,

- Allier et coordonner les acteurs pour la création d'une dynamique locale enthousiaste et innovante.



Mes spécialités :

- Le marketing et la communication online (gestion de websites et référencement google, e-commerce, vente sur les market-places telles amazon, communication et publicité sur les réseaux sociaux, campagne de crowdfunding)

- L'économie circulaire : écologie industrielle et territoriale, valorisation des coproduits, économie de fonctionnalité, éco-conception,

- Le management environnemental : performance environnementale, ISO 14001, ACV, évaluation environnementale

- Le Tourisme Soutenable : https://youtu.be/zU0MwZykBIA

- Le développement économique et durable des territoires : attractivité pour les entreprises, prospective territoriale, Agenda 21

- L'animation : mise en relation, concertation, sensibilisation



Mes atouts :

- Consciencieuse et investie

- Méthodique et rigoureuse, ayant le sens des responsabilités

- Force de proposition

- Très motivée par l'accompagnement concret et le service aux entreprises, par l'animation de réseaux, par l'organisation d'évènements



Vous pouvez me contacter sur caroline.vulliet@laposte.net



Mes compétences :

ACV

Agenda 21

Management de transition

Tourisme durable

Norme ISO 14001

Conduite de réunions

Développement économique des territoires

Ecologie Industrielle et Territoriale

Animation

Sensibilisation _citoyens,élus,chefs d'entreprises

Gestion de déchets (OM et industriels)

SIG _ MapInfo

Pollution de l'eau