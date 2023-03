Caron-Vidon LAURENCE

Plus de 20 ans d'expérience dans la vente de logiciels SaaS B2B en France et en Europe

Expérience en leadership d'équipe, en travaillant avec des équipes sur site et à distance

Capable de fixer des objectifs clairs et ambitieux pour moi-même et mon équipe, avec suivi précis des performances afin d'optimiser une prédictibilité précise pour atteindre et dépasser les quotas fixés

Esprit stratégique, avec des actions planifiées sur plusieurs trimestres à l'avance

En charge de développer et exécuter des plans GTM ainsi qu'orchestrer une planification et gestion fines de comptes stratégiques

Basée au centre de Paris, je suis en capacité dassumer un poste basé à distance, ou sur site, avec des visites régulières des clients, partenaires, et autres bureaux sur la région EMEA / USA

Capacité de voir grand tout en pensant tactiquement avec un win-win clients et éditeur, avec une vente consultative

Loyale, engagée, accessible, management en mode coach et mentor, charismatique pour inspirer lexemple sans imposer avec un mode collaboration afin d'emmener une équipe Sales (Marketing et autres si nécessaire) dans une aventure de transformation positive

Anglais et français courant. Très à laise avec les structures multiculturelles et matricielles.