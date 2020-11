Bonnefoy LAURENCE

Gestion opérationnelle et stratégique de la société INXPRESS Languedoc-Roussillon



INXPRESS propose des solutions d’expéditions aux entreprises souhaitant envoyer ou recevoir des colis en express en France et à l’international via UPS et DHL



Avantages :

• Décider du lieu d’enlèvement et de livraison

• Etre servi par un interlocuteur dédié, local et disponible 24h/24

• Effectuer des économies importantes tout en ayant un service de haute qualité



Votre Contact : Laurence BONNEFOY – 06.85.78.66.37 – laurence.bonnefoy@inxpress.com