Quand on me commmande un fast dessin, comme parlant au guichet d'un fast food, au volant de sa fast vie, ça m'a toujours été difficile de me cerner bien que devant un miroir ou en me regardant dans n'importe quelle flaque je sais très bien à qui je souris en tout Amour!

Quand même je me résume ainsi:

"La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. »

Albert Camus



Mes compétences :

Pédagogie et communication

Design et décoration d'espaces

Développement personnel

Enseignement

Recherche internet

Nutrition et Diététique

Accueil physique et téléphonique

Baby sitting

Sport

Orgnisation des voyages

Rédaction

Recherche documentaire

Coaching

Vie pratique

Photographie

Emailing

Environnement

Animation d'enfant