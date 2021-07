Casimir DYDUCH

- Quinqua,Autodidacte, ayant une carrière évolutive

en passant par tous les services (réception, restaurant, bar, cuisine, étages)

- direction d'exploitation, puis direction générale - tous types d'hôtellerie du 2 au 4*luxe - hôtellerie traditionnelle - loisirs -affaires -

- tous types de structures - hotel de charme jusqu'aux gros porteurs, ville -mer - montagne

- homme de terrain,fédérateur, bon management du personnel

- polyglotte, anglais allemand, relationnel aisé

- facilité d'adaptation, connaissance des exigences des différentes clientèles et leur segmentation

- grande expérience commerciale nationale et internationale, connaissance du marché européen,TO, caristes etc

- excellent organisateur et négociateur - séminaires - banquets -évenementiel

- pouvant diriger seul, ou en équipe, ou en reporting

- grande mobilité géographique, célibataire



- profil pouvant très bien correspondre aussi aux maisons de retraite, besoins hôteliers de toutes structures



Mes compétences :

Business

Hôtellerie

Nouveau

prestataire de services

Tourisme