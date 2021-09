Cassandra KRISTEINZ

Jeune femme spécialisée dans la gestion d'actifs, la gestion des fonds privés et familiaux, de mandats privés.

Passionnée par le monde de la finance...



Si vous le souhaitez vous pouvez télécharger mon CV au format PDF ici : http://163.172.145.97/nas/Perso_Private/CV_Cassandra%20Kristeinz%20FR.pdf

Contactez moi sur mon mail / contact me at : kristeinz. c @laposte.net



Young woman specialized in asset management, private and family funds management, private mandates.

Passionate about the world of finance...



If you wish you can download my CV in PDF format here : http://163.172.145.97/nas/Perso_Private/CV%20Kassandra%20Kristeinz%20EN.pdf



Junge Frau, spezialisiert auf Vermögensverwaltung, Verwaltung von Privat- und Familienfonds, Privatmandaten.

Eine Leidenschaft für die Welt der Finanzen...



Auf Wunsch können Sie meinen Lebenslauf im PDF-Format hier herunterladen: