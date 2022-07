Cassandra NUNES

Avocat - Conseil juridique en Droit du Travail, de la Sécurité Sociale et de la Protection sociale



Diplômée d'un master droit des entreprises ainsi qu'un master 2 juriste d'entreprise spécialité relations de travail (Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale, Droit pénal du travail).



J'interviens essentiellement par le biais de conseils juridiques mais également dans le domaine judiciaire (Contentieux).



Les clients peuvent être abonnés aux services de conseil du cabinet, ou bien me consultant, régulièrement ou de façon ponctuelle, pour des opérations courantes ou particulières .



Force de propositions et de solutions, mes conseils et consultations se placent dans un souci de proximité et de réactivité, indispensables pour aider à la prise de décision.



J'interviens également pour des personnes physiques, salariées en général, soit pour les conseiller dans des situations dévolution ou de crise (évolution dans lentreprise, préparation dun départ, réaction en situation difficile, harcèlement, ), soit pour les assister et les conseiller pendant un licenciement, ou faire valoir leur droits après une rupture de leur contrat de travail (Dommages et Intérêts après licenciement, rappels de salaires, heures supplémentaires, ).



Le droit étant une matière évolutive, une activité complémentaire en matière de formation au droit social, par la réalisation de stages, soit internes en Entreprise, soit intra-entreprises.



Mes compétences :

Conseil

Contentieux

Conseil en droit social

Contentieux droit social

Droit

Droit du travail

Droit social