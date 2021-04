Cassandre HARIVEL, psychologue clinicienne

Formation à l'UCO d'Angers

Master psychologie clinique psychopathologique et développemental

Expérience auprès d'enfants, adolescents, adultes et personnes âgées.

Expérience au Québec dans un Centre Ressources Alzheimer (maison Carpe Diem)

Mes domaines de compétences :

- Conduite d’entretiens cliniques

- Accompagnement des personnes âgées, maladie d’Alzheimer

- Connaissance du public en situation de handicap

- Capacités d’Ecoute et d’adaptabilité à diverses situations

- Animation de groupes thérapeutiques



Mes compétences :

Connaissance du public en situation de handicap

Capacités d’Ecoute et d’adaptabilité

• Animation de groupes thérapeutiques

Accompagnement des personnes âgées

Conduite d’entretiens cliniques