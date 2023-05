Née à Metz en 1978, Catherine Andrieu grandit au bord de la Méditerranée. Enseignant brièvement la philosophie, elle s'installe finalement à Paris en 2004 pour préparer l'agrégation mais abandonne toute pratique professionnelle suite à un grand bouleversement intérieur lié au suicide de son ami d'enfance et de coeur. Consacré à Spinoza, son premier livre paraît en 2009 chez l'Harmattan. Désormais tournée vers la poésie, la peinture, la jeune femme expose dans plusieurs galeries dans la capitale comme en province et publie une vingtaine de recueils, principalement aux éditions Rafael de Surtis, mais aussi au Petit Pavé et aux éditions V.Rougier. Catherine Andrieu vit depuis peu à Royan où elle poursuit son oeuvre singulière tout en s'adonnant au piano. Ses chats ont une place privilégiée dans son coeur et dans son oeuvre.

Le site qui présente son travail : https://www.catherineandrieu.fr/