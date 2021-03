Eric DUBOIS

Qui suis-je ? Fétu de paille dans le brouillon du monde. Voix qui tente de s'élever au-delà des contingences...







Écrivain en Poésie, publié aux éditions Le Manuscrit, Encres Vives, Hélices, Publie.net, L'Harmattan, Unicité, depuis 2001 et qui collabore de temps à autre par des poèmes avec la collagiste et plasticienne Ghislaine Lejard à la réalisation de riches enveloppes et de livres pauvres. A noter ma présence dans de nombreuses anthologies depuis 2004. On peut trouver aussi mes poèmes et mes articles en revues et sur des sites littéraires depuis 1995.







Parfois, il m'arrive de dessiner, peindre, photographier et bricoler des vidéos, en autodidacte.







Je suis référencé au Centre National de Ressources pour la Poésie ( Le Printemps des Poètes) et à la Maison des Ecrivains et de la Littérature , dans l'Anthologie Progressive de Poésie en Liberté et sur Evene ( Le Figaroscope) ainsi que sur le site de l'Union des Poètes & Cie et sur le site de la SGDL . A noter aussi une notice me concernant sur le site de Movimiento Poetas del Mundo .







Transmettre ma passion de l'écriture, de la littérature, de la poésie et des poètes, à mes contemporains et aux générations futures, occupe également mon temps en étant responsable de l'association Le Capital des Mots depuis 2015 et en animant le blog Le Capital des Mots depuis 2007, tout comme en ayant animé de temps en temps avec Jean-Claude Caillette ou en ayant chroniqué ponctuellement dans l'émission « Le lire et le dire » sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 fm Paris) de 2010 à 2018, en essayant depuis 2017 d'être attaché de presse pour le webmagazine Levure Littéraire, en ayant participé de 2014 à 2018 au Collège du Prix Littéraire Rive Gauche à Paris et depuis 2016 au Comité de lecture du Concours Poésie en Liberté.