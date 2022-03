Catherine BAZIN

Je suis Catherine, je mène une vie imparfaite et fantastique parce que c'est la mienne! Je suis heureuse presque tous les jours. Je suis toujours plus optimiste, plus idéaliste, plus engagée que jamais à changer notre monde. Un geste de bienveillance à la fois.



Je design des revenus résiduels, je partage les profits avec des projets justes et bienveillants, avec des leaders de la Compassion et de la Paix.



Je décide d'agir, je choisis la solidarité et la coopération et je change les choses que je peux.



Je suis joyeuse; ma joie de vivre est contagieuse, j'aime les fous rires, les solutions, la liberté, j'aime avoir de l'argent à troquer pour des voyages, des gâteries.



J'aime les petits-déjeuners qui s'éternisent, j'adore revoir la lumière dans tes yeux, je suis Capteure de rêves, je suis Coach Lifestyle Entrepreneure philanthrope.



Je suis passionnée des arts, de la musique, de la santé, de la nouvelle biologie, de l'épigénétique. J'adore ce qui se découvre, se révèle, se nomme et se dit.

Je suis humaniste, fière de l'être.

Je crois en nous, je crois que nous changeons le monde à commencer par le nôtre.

Je suis fondatrice des Bâtisseures de Bienveillance



Les Bâtisseures de Bienveillance est un mouvement publique, collectif et ouvert. Nous choisissons la bonté, la générosité, la coopération, le partage : la bienveillance est le modus operandi de nos entreprises.



Nous créons des revenus résiduels et progressifs, nous soutenons financièrement des citoyens du monde qui ont des besoins plus urgents que les nôtres. C'est pas plus simple que ça!



Vous participez à la création d'une économie humanitaire et humaniste dont le but est de redistribuer de manière équitable le pouvoir d'achat entre tous les citoyens du monde. Rien de moins.



Vous accomplirez tout cela sans perdre votre qualité de vie et en prenant soin de votre santé.



Vous achetez vos produits santé et vos produits de beauté dans la boutiqueArray.



Vous partagez votre pouvoir d'achats.



En demeurant engagés vis-à-vis notre santé nous soutenons directement des projets humanitaires essentiels, incontournables, durables et bienveillants.



De l'eau potable pour toutes et chacun.



Des semences non modifiées génétiquement.



Des lits pour les hôpitaux. Des bras-câlins pour les orphelins.



Des ressources financières récurrentes grâce à notre engagement.





Notre Santé + Notre Solidarité = Notre Bienveillance

Osez santé. Osez changer le monde.





Êtes-vous prêts à changer votre monde ?



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Recherche documentaire

Coaching Santé Liberté

Leadership et Entreprenariat

Marketing relationnel

Coaching Lifestyle Entrepreneur

Coaching professionnel

Entrepreneur Santé Liberté Mieux-Être

Bienveillances