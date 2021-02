Catherine BOURBONNEUX

Partenaire des organismes de formation depuis plus de 14 ans, mon expérience se situe à toutes les étapes d'une action de formation.



L'optimisation des outils et de l'organisation des services d'entreprises sont des compétences que j'ai mises en oeuvre tout au long de mon parcours.



Je suis à l'écoute d'une nouvelle opportunité qui me permettra de mettre à profit mes compétences et mon expérience, au sein d'un organisme de formation ou d'une entreprise.



Mes compétences :

Formation

Microsoft Access

Bureautique

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Administratif

Ingénierie

Gestion de la relation client

Internet

Microsoft Windows

Organisation