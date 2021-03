Catherine BOUSQUET

De formation littéraire, puis ayant choisi de développer la voie sportive avant d'être énergétique, j'ai trouvé en Chine avec la médecine chinoise ma vocation, qui est avant tout celle du service, et qui a su rattacher à un concept philosophique ( celui des lois naturelles) l'organisation du corps dont la compréhension passe par la pratique physique.



MEN SANA EN CORPORE SANO est un adage qui peut résumer une quête personnelle pouvant à présent s'étendre, à travers les soins, l'enseignement, les formations, les conférences, à toute forme accessible d'encouragement à cultiver sa vitalité , un bon équilibre mental, et une attitude optimiste face à la vie. Mon expérience de différents publics liée à l'enseignement de disciplines variées auxquelles j'ai appris à m'adapter afin de développer des compétences acquises en pédagogie et psychologie de terrain m'oriente vers un souhait d'ouverture professionnelle visant les déplacements extérieurs ponctuels afin de transmettre mon expérience aux



- différents organismes de Formation :

proposition de formations ou stages consacrés à la pratique énergétique

( qigong - Taichi chuan- massages- ) et à la théorie de la médecine chinoise



- Comités d'entreprise:

animation de cours, stages, ou (et) soins énergétiques.

Développés en Chine dans les entreprises auprès des équipes dirigeantes comme du personnel, ces techniques sont connues pour augmenter la vitalité, la santé, les performances,l'esprit d'équipe, diminuer ou mieux gérer les facteurs de stress grâce au travail sur la concentration, la relaxation, les exercices respiratoires permettant d'acquérir calme et réactivité, contrôle et lâcher prise



- dirigeants d'entreprise :

soumis à des impératifs de temps, de résultats ,supervisant toutes les tâches, afin de mener à bien leurs missions, la vitalité et l'équilibre mental des leaders est impératif .

Je me propose d'accompagner individuellement le manager en élaborant avec lui un programme à la carte développé à partir de toutes les compétences qui m'autorisent aujourd'hui à être complète dans mon domaine construit sur cette trilogie: le corps- le mental- l'esprit.

Toutes ces dimensions peuvent être travaillées de façon optimale:

- coachine sportif, ( entraînement cardio respiratoire et musculaire : jogging- vtt- musculation- équitation)

- pratiques énergétiques et de relaxation

- soins par les techniques manuelles chinoises (massages TUINA)



afin de vous aider, avec tout mon professionnalisme, mon dynamisme mais aussi mes qualités d'écoute, d'empathie, à devenir un leader réalisé, qui aura acquis le contrôle de ses émotions, de son énergie, pour développer des pensées fortes, de l'enthousiasme et du charisme, un tempérament égal qui ne faillit pas devant l'adversité mais sait prendre du recul pour réfléchir et manifester les actions efficaces.



Mes compétences :

Développement personnel

Formation

Médecine

Médecine chinoise

Qigong

Yoga