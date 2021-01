Catherine BUCHER

Forte de 3 ans d'expérience en marketing, j'ai travaillé au sein d'un grand groupe aéronautique pour lequel j'ai élaboré des solutions efficaces permettant de développer une stratégie marketing répondant aux besoins des clients en évolution.



Très bonne communicante, je suis également experte dans la réalisation de supports marketing créatifs et doutils daide à la vente. J'ai eu l'occasion de créer une véritable bible de poche mettant en lumière tous les avantages concurrentiels d'une gamme de produits. Celle-ci avait pour objectif d'épauler les commerciaux dans leur argumentaire. En coopération avec les équipes commerciales et 10 chefs de produits, j'ai également mis en place des actions basées sur le marketing mix telles que des newsletters, des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux ...



Jaime particulièrement organiser des événements afin de promouvoir les produits dune marque auprès de ses clients, présenter ses dernières nouveautés et fidéliser toujours plus de prospects. J'ai par exemple mis en place un point de vente éphémère pour les championnats d'Europe de natation à Glasgow grâce auquel j'ai réalisé un peu plus de 50 000€ de chiffre d'affaires.



Mes expériences dans différents contextes internationaux, en tant que fille au pair ou dans le cadre de mon travail, mont permis de maitriser l'anglais et ont fait de moi une personne très ouverte desprit. Analyser les risques et les opportunités dun marché fait également partie de mes compétences.



Professionnelle et organisée, je suis par ailleurs diplômée d'un master en affaires internationales de l'IAE d'Aix-Marseille. Cette formation m'a permis d'acquérir des compétences dans de nombreux domaines tels que la stratégie internationale, la communication, le marketing ou encore la géopolitique.



Je serais ravie de poursuivre mon parcours professionnel dans le domaine du marketing en tant que chef de projet ou assistante marketing/chef de produit.