Julien MAIRE

"Maîtriser pour ne pas subir"



Passionné par la conduite d'améliorations relatives à l'Excellence Industrielle, en m'appuyant sur le déploiement d'outils et méthodes adaptés et systémiques, j'aime relever des défis et repousser toujours plus loin les limites de cette maitrise.



En particulier, ma forte capacité d'analyse et ma double-approche concepteur & utilisateur me permettent de facilement comprendre des systèmes complexes, reposer le problème, en identifier les fondamentaux et proposer des solutions efficientes et innovantes.