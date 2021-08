Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram : catherine_chavatte_mains

www.mannequin-mains.fr

MANNEQUIN MAINS indépendante pour vos photos et vidéos publicitaires professionnelles.

La mise en valeur de vos produits par la photo et l'animation vidéo.



Mes mains (ongles naturels, sans manucure ni retouche), posent régulièrement dans des séances de shooting pour une mise en valeur de produits :

- Affiche, annonce presse, catalogue, dépliant...

- Animation vidéo.

- Présentation de produits pour le web.

- Présentation de cadeaux pour des achats V.P.C.

- Présentation de produits pour des catalogues V.P.C.



La diversité de ma clientèle varie du Photographe indépendant, de l'Agence de communication,

aux Studios photos de grandes enseignes et sociétés.

Mon professionnalisme et ma réactivité sont des atouts reconnus et appréciés de mes clients,

qui permettent de répondre au mieux à leurs attentes.







www.catherine-chavatte.fr

INFOGRAPHISTE ILLUSTRATRICE indépendante pour tous vos travaux d'édition.

Création et réalisation de vos supports de communication visuelle print ou web.



Plusieurs années d’expérience en agence de communication, dans le métier de l’infographie, m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences techniques et graphiques.



Des missions chez différents clients ont développé ma maîtrise de la chaîne graphique, mes capacités de planification et de gestion de projets, depuis le brief jusqu’à la réalisation finale.



Ma créativité, ma sensibilité artistique, mon sens de l'observation, mes qualités d’organisation, mon dynamisme, ma rigueur, mon aisance relationnelle et ma force de proposition sont des atouts reconnus et appréciés de mes clients.



Mes compétences :

Infographie

Communication visuelle

Illustration

Mannequinat

Mise en page

Création artistique

Design graphique