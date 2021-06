Catherine DUCROUX

Un parcours en presse grand public, pro et spécialisée... Journaliste et graphiste, j'ai exercé au sein de différents supports (mensuels, hebdomadaires, quotidiens), mais aussi à mon compte.

J’ai l’habitude de cumuler de nombreuses responsabilités, d’écrire sur des sujets très variés (consommation, santé, droit social...), d’encadrer voire de former des prestataires (maquettistes, pigistes, secrétaires de rédaction, correcteurs...) et de gérer le budget de ma publication.

Je suis intéressée par de nombreux autres secteurs : tourisme, santé, culture... avec une appétence pour la santé, la QVT et le bien-être.



Mes compétences :

Communication

Journalisme

Relationnel

Artiste