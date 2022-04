Catherine GODELOUP

Consultante intervenant dans de petites comme de grandes structures, j'évolue au sein de cabinet conseil, d'agence ou chez l'annonceur tant dans des fonctions créatives qu’en tant que conseil marketing opérationnel et communication digitale selon les contextes.



Mon parcours est créatif et opérationnel afin d’apporter la solution adaptée à l’expérience client d’une marque.



J’interviens sur différents types de projets et de problématiques : Inbound Marketing, Social Selling, Incentive, RSE, Marque Employeur, Produit et Service, Identité de marque, Digital, Formation, Editorial, Reporting…





Vous avez besoin d'une spécialiste de la stratégie de contenus pour votre communication et/ou vos actions marketing... Dynamique, à l'écoute et force de proposition, en autonomie ou en mode management, mon profil vous donne l'opportunité d'avoir une expertise globale on et off line, contactez-moi et nous mettrons en place ensemble un dispositif à votre mesure et dans un timing défini par vos besoins.



Exemples de contenus réalisés pour vos medias on line, pour vos conventions, pour votre communication marketing, etc : dossiers thématiques, articles, rédactionnels service & produit, infographies, picture marketing et videos, campagne testimoniale, création de blog contextuel, supports marque employeur, site media thématique... et beaucoup d'autres contenus encore, adaptés à vos besoins spécifiques...



POSTE et/ou PROJET à votre convenance (intégrée ou en portage salarial via la structure Smart).



Mes compétences :

Graphic designer

Concepteur multimédia

Rédactrice web

Community manager

CONSEIL MARKETING

Réseaux sociaux

Créatif

Below the line / above the line

directeur artistique

communication institutionnelle

Webmarketing

Rédacteur

graphiste

Digital

Manager

Audiovisuel

branding

budgets

Trailers

Feature Films

Adobe After Effects