Anne-Lise BARON

Notre mission: faciliter le recrutement et l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé et les établissements du secteur public (administrations d’Etat, collectivités territoriales, fonction publique hospitalière).



Le service s’adresse :



Aux entreprises privées quel que soit leur effectif, ainsi qu’aux employeurs du secteur public (administrations d’Etat, collectivités territoriales, fonction publique hospitalière) ;



Aux personnes reconnues handicapées, inscrites ou non à Pôle emploi, ayant besoin d'un accompagnement spécialisé, compte-tenu de leur handicap.



Mon rôle en tant que conseiller services aux employeurs:



Apporter aides et conseils personnalisés pour le recrutement et l’intégration de collaborateurs handicapés.



Recrutement :



Analyse des postes à pourvoir et des profils recherchés.

Information sur l’incidence du handicap en situation de travail et, si besoins, des moyens de le compenser.



Recherche et présentation de candidats.

Mobilisation des aides financières existantes : contrats aidés par l’Etat, aide Agefiph...



Intégration :

Suivi de la personne nouvellement embauchée.

Appui à la recherche d’aides et à la constitution des dossiers



Information sur les aides et dispositifs existants pour préserver l’emploi du salarié en cas d’aggravation du handicap ou d’évolution du poste de travail.



Mes compétences :

Négociation contrats

Négociation commerciale

Développement commercial

Recrutement

Accompagnement