Catherine DUPONT

L'ASSOCIATION CORPS ET ESPRIT



L'Association Corps et Esprit a pris forme en 2007. Elle réunit des professionnels de la santé, du sport, du bien-être mental, spirituel et physique qui souhaitent prendre en compte la personne dans sa globalité, sans séparer le corps de l'esprit.

Ses professionnels ont donc décidé de proposer des suivis, des stages, des conférences et séminaires qui ont tous pour point commun de considérer tous les aspects du bien-être et de réconcilier définitivement le corps et l'esprit.

En effet, changer son mode de pensée ou changer ses croyances ne suffit pas, reste à rendre ce changement actif dans la vie quotidienne, à le matérialiser, à lui donner consistance.

Les stages et séminaires corps et esprit ont pour objectif de vous aider à faire disparaître les croyances qui vous nuisent au quotidien et à vous proposer des situations permettant de tester les changements de comportement possibles au cours du stage lui-même. Penser, ressentir et agir, voilà le programme qui vous y attend.



L'Association Corps et Esprit (association loi 1901)

Vous propose des stages, ateliers et voyages tournés vers le bien-être et le développement personnel et associant le corps et l'esprit.



Nos ateliers journées :

Des outils vers soi : 4 outils à s'approprier pour cheminer vers soi.



- Comprendre le jeu du TAO qui vous aide à vous réaliser. Il s'agit d'un jeu collectif d'entraide pour dénouer ce qui nous empêche d'avancer.



- Utiliser les cartes du TAROT pour mieux vous connaître. Les cartes sont le miroir de l'inconscient et de précieuses alliées pour comprendre ce qui nous bloque. Concevoir son propre jeu.



- Interprétez le langage des rêves et celui du corps. Nous disposons de deux indicateurs de notre état inconscient : Les rêves et les tensions et maladies du corps.



- Moi et les autres : Se sentir soi-même, serein et libre dans toutes les relations.



Renoncer à la dépendance affective :

- Comprendre et dénouer les relations passionnées qui nous emprisonnent et nous font parfois préférer rester seuls..



L'autre miroir :

- L'autre reflète fidèlement ce que je suis et m'aide à en prendre conscience.



Communiquer sans violence :

- Le premier pas vers des relations apaisées.



Tous ces ateliers seront programmés en fonction des inscriptions.







Bonjour à tous,



Un nouveau communiqué vous présentera notre stage d'été, avec comme intitulé :

« Avancer vers soi sur les chemins de Compostelle ».



Voici notre thème de marche et de réflexion .

Cette année nous partirons du Puy en Velay, point de départ du pèlerinage de Compostelle, pour nous arrêter sur le plateau du Larzac .

Les 7 journées de marche seront divisées en séances de marche de 4 à 7hOO, temps de repos et de relaxation et étirements et séances de développement personnel .

Nous dormons en gîte d'étape et ne portons pas les gros sacs qui nous précèdent en voiture .

Le niveau de marche est accessible à toute personne en bonne condition physique ; Nous évoluons dans les étapes de manière progressive .



Contenu des séances quotidiennes :

1 - Trouver un sens à sa marche

2 - Déprogrammer

3 - Faire confiance à son guide intérieur et savoir l'entendre

5 - Revenir à l'instant présent

6 - Reprogrammer

7 - S'ouvrir à toute possibilité.



Ces sept journées vous permettrons de repartir allégés de certains conditionnements et forts d'outils de confiance en vous et au monde qui nous entoure . Vous serez encadrés par deux intervenants dont moi-même.