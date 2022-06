Catherine ESTIVALEZES

Guide conférencière - anglais- allemand, italien



Accompagnement et encadrement dune clientèle française et internationale lors de voyages et séjours en Europe (Italie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni).



Chef de projets, coordination d'équipes, accueil et interface clients et fournisseurs.



Enseignante en anglais, formation professionnelle diplômante, Université Marne La Vallée.



Conférencière en salle sur des thèmes variés - histoire de l'art et des civilisations, histoire des institutions françaises

Animation sous forme de quizz interactifs



Mes compétences :

Linguistiques

Rédactionnelles

Organisation

Accompagnement

Gestion de projets

Communication

Relations Publiques