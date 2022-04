Catherine FREMOLLE

Ma carrière professionnelle commencée dans l’enseignement m’a permis de mettre en adéquation ma vie familiale et ma volonté de transmettre mes connaissances à des enfants : une belle école de la vie qui m’a apporté une aisance relationnelle avec les enfants comme avec les adultes, une facilité à analyser et expliquer une situation, une rigueur dans la préparation de mon travail, une discrétion sur les problèmes rencontrés.

Si bien qu’après une vingtaine d’années de cet exercice professionnel très enrichissant, j’ai eu l’opportunité de prendre ma retraite avec l’envie d’explorer d’autres horizons. Compte tenu de ma formation scientifique, mon appétence pour les mathématiques m’ont orientée vers la profession de comptable.

Grâce à l’opportunité de me présenter et d’être sélectionnée à la formation Greta de gestionnaire de paie, j’ai pu m’engager vers une reconversion professionnelle. Durant cette formation, mon stage en entreprise de quatre semaines, au sein du cabinet de gestion de paie, PSC à Montpellier, a confirmé mon projet en validant ma capacité à réussir dans ce nouveau métier.

Ainsi, Je viens d’obtenir le titre de gestionnaire de paie avec un renforcement et validation de compétences comptables.

Dès lors, La diversité de mon parcours professionnel et de mes formations me permet d’être déjà opérationnelle sur des missions telles que l’accueil et l’information de tout public, la préparation de réunions, la rédaction de courriers et documents professionnels (maitrise de Word et Excel), l’aide comptable (de la saisie des comptes au bilan), la gestion de paie (gestion individuelle des salariés, établissement et contrôle de bulletins de salaire, établissement des déclarations sociales, …)



