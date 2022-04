Catherine FRESIERS

Je suis ingénieur en génie chimique (ENSIC) et docteur en procédés.

J’ai 18 ans d’expérience dans la chimie des matériaux et la gestion de projets dont :

- 9 ans en recherche et développement sur les matériaux de prototypage rapide (polymères, plastiques chargés, polymères chargés en poudres céramiques ou métalliques) et sur le process de stéréolithographie. Ces missions ont été réalisées dans de petites et moyennes entreprises.

- 9 ans dans la gestion de projets/travaux neufs en milieu industriel (industrie des peintures), dans un grand groupe international.

Je parle couramment l’anglais (expérience de 2 ans aux Etats-Unis), et le polonais.



Je travaille depuis 1 an chez GOSSELIN (Groupe CORNING), leader dans la conception et la fabrication de matériels de laboratoire en plastique à usage unique (plasturgie)

Je gère des projets industriels liés aux matériaux thermoplastiques et aux process d'extrusion/soufflage et injection. Depuis janvier, je suis responsable du service Développement et je gère une équipe de 4 project managers, mettant en place des projets techniques divers au sein du site de Borre (Hazebrouck).





Mes compétences :

Gestion de projet

Résistance des matériaux

Formulation systèmes UV

Chimie des matériaux

Rhéologie

Prototypage rapide

Plasturgie