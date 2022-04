Catherine FRESSOZ

Conceptrice-rédactrice et consultante depuis 25 ans, j'accompagne les entreprises, les institutions et les collectivités dans la conduite de leurs projets éditoriaux et de communication.

Dirigeante de CF.COM depuis 2008 j'ai occupé des postes de consultante, directrice conseil puis directrice associée au sein du pôle de communication corporate de grandes agences : Eurocorporate, Euro-RSCG, DDB Needham et Burson-Marsteller. Certifiée de lettres classiques, j'ai débuté ma carrière professionnelle dans l'enseignement et conservé des activités de formation : animation de sessions de formation inter-entreprises, chargée d'enseignement communication en Master 2 tourisme à la Faculté de Lille 3.

Pour moi, la communication d'entreprise n'est pas simplement la mise en œuvre de techniques éprouvées. C'est la création et l'entretien durable d'une relation subtile et toujours plus individualisée entre les organisations et leurs parties prenantes.



Mon expertise à votre service :

- Conception-rédaction de contenus rédactionnels print et web tous publics : sites intranet et internet, magazines institutionnels, journaux internes, news-letters, plaquettes commerciales, rapports d'activité, argumentaires, dossiers de presse, ...

- Stratégie éditoriale

- Stratégies et plans d'action de communication interne et externe en temps normal, pour accompagner des changements et en situation de crise

- Formation aux techniques de communication : relations presse, techniques rédactionnelles, communication de crise

- Conduite d'études



Mes interlocuteurs : les DG, Dir COM, DRH, managers



Mes secteurs d'intervention les plus fréquents : transports, télécommunications, high tech, énergie, santé, services, environnement, tourisme, aménagement territorial...



Mes références récentes : Orange, Renault Trucks, Alstom Transport, Veolia Propreté, Veolia Eau, Offices de Tourisme de France, Genzyme, Safran, Normandie Aménagement



Mon site CF.COM :Array



Mes compétences :

Conseil en communication

Conceptrice-rédactrice

Formatrice