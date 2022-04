Membre Associée de la Société Française de Coaching (SF Coach)



DOMAINES D’EXPERTISE

Accompagnement (entreprise / particuliers)

• Accompagnement au changement

• Cohérence du projet de vie et du projet professionnel

• Point-carrière

• Coaching d’intégration



Conseil RH

• Recrutement par chasse

• Définition et optimisation de processus RH



SECTEURS D’INTERVENTION

Entreprises high tech et industrielles, entreprises de services,



PARCOURS PROFESSIONNEL

• 15 ans d’expérience des Ressources Humaines en entreprise, confrontée à des cultures et environnements variés (Dow Chemical, Dassault Systèmes …)

• Consultante RH et coach indépendante depuis 1998

• Création de Catherine Fulda Accompagnement RH (EURL) en 2007 : accompagnement professionnel et recrutement



FORMATION COMPLEMENTAIRE

• Formée par le Dr Victor SIMON sur les thérapies systémiques (1997)

• Formée par Françoise KOURILSKY à l’approche paradoxale du changement (1998)

• Formée par Olivier DEVILLARD au coaching IFOD (2000)



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement individuel

Accompagnement professionnel

Coach

Coaching

Consultant

Recrutement

Ressources humaines

Société