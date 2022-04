Catherine FRITZ

Thérapeute depuis 2004, j'ai suivi mon intuition profonde et ma démarche de vie pour arriver à 35 ans à changer d'orientation et de choix de vie.

Mes années passées en Indonésie m'ont permis de me rapprocher de mes besoins profonds, de prendre conscience de l'autre, de sa différence et de comprendre le lien qui nous unit tous.

"Faire beau les gens de l'extérieur",avec la création de vetements,est passé à " faire beau les gens de l'interieur".

Ce choix s'est imposé à moi comme si cela découlait du cheminement des expériences de ma vie.



QU'EST CE QUE LA PSYCHONOMIE?



Associer et ne pas opposer



La Psychonomie allie des connaissances, acquises et

admises en Occident (Ostéopathie, Microkinésithérapie,

Chiropraxie...), à des méthodes et techniques efficaces et

reconnues en Asie.



La Psychonomie considère l’être humain dans sa globalité :

corps physique, énergétique et émotionnel.



Technique manuelle palpatoire, c’est une méthode douce

qui restaure les fonctions vitales de l’organisme. Il n’y a pas

de diagnostique, pas de prescription ni d’acte médical.



La Psychonomie permet aussi de percevoir les informations

relatives à l’état émotionnel et au comportement de la personne,

ce qui permet d’aborder directement la problématique

par le dialogue.



Elle propose à la fois le soulagement du symptôme et la recherche

de sa cause en agissant sur le physique et sur le mental

(“un esprit sain dans un corps sain”).



La Psychonomie : Pour quoi faire ?



Soulager le corps des douleurs traumatiques et rhumatologiques

(douleurs articulaires, sciatiques, hernies discales,

discopathies, tendinites, entorses… problèmes gastriques ou

intestinaux, douleurs postopératoires…).



Se préparer à mieux vivre un événement (examen, entretien

de licenciement, d’embauche, ruptures, deuils, grossesse

difficile…).



Se détendre, gérer son stress (anxiété, insomnie, déprime,

dépression…).



Se connaître mieux en complément de toute autre thérapie

grâce à une prise de conscience plus rapide.



Se prendre en compte, se prendre en charge et entretenir

son bien-être en choisissant d’utiliser en prévention la

Psychonomie et de l’intégrer à son hygiène de vie.



Mes compétences :

Psychologue

Relation d'aide