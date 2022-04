Etudiante en première année de Master Mécatronique et Energie : recherche et développement à l'Université de Strasbourg, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise dans le but d'effectuer ma deuxième année de master en alternance.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft office

Labview

VHDL

Microsoft Word, PowerPoint, Excel

Inventor / SolidWorks

Matlab

Langage C