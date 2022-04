Charles FUMANERI

Validation de produits mécatroniques :

- Essais mécaniques, environnementaux, électriques, électroniques, acoustiques, perceptions rendues ...

- Rédaction de plan de validation, planning de validation, chiffrage de validation

- Produits : hauts de colonnes, sur-volants, platines centrales de radio et de climatisation, palettes de changement de vitesse, dalles tactiles & haptiques, écran LCD ...



Expertise dans les essais climatiques :

- Tests Climatiques : IEC 60068-2-14 Na & Nb, IEC 60068-2-30 Db, ...

- Matériel : Vötsch, Weiss, CTS



Expertise en Labview :

- Communication avec des produits multiplexés CAN, LIN

- Acquisition continue de données (tension, courant ..)

- Pilotage de bancs d'actionnements 3 axes

- Automatisation de test avec le profil climatique



Informatique :

LabVIEW 2011, Mint Workbench, Visual Basic, Java, C++

S!MPATI 4, CID-PRO 3

Project, Visio, Excel, Word, Outlook 2007



Langue :

Anglais : technique, informatique

Allemand : survie



Mes compétences :

LabVIEW

Test

Mécatronique

Mesures Physiques

Automobile

Thermique

Mécanique