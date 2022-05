Je m'appelle Paul FUMANERI et je suis un enfant de l'Europe fils de Jacqueline (Française) et Mario (Italien), je suis Franco-Italien ou Italo-Français. J'ai toujours été un Français pour les Italiens et un Italien pour les Français !!!



En 1992, lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle, je savais bien ce que je ne voulais surtout pas faire : vendre, être Agent Commercial et surtout je ne voulais pas aller vivre à l'étranger. J'ai eu tout faux ! J'habitais dans le Nord de l'Italie, j'avais un diplôme de Technicien et j'ai réalisé ma première expérience de vente dans le secteur de la mécanique industrielle ; quel emmerdement ! Cependant, je dois aux hommes de ce secteur souvent durs et rudes ma volonté d'atteindre l'objectif.



Après deux ans dans ce secteur, pas encore devenu millionnaire, j'ai décidé me mettre en mode « pause » pour me demander: « est ce que j'aime vraiment vendre » ? J'ai donc décidé de me donner une deuxième chance. Je me suis mis à la recherche du produit "magique"... Pour le trouver je devais agir avec une approche professionnelle en structurant mes recherches et en créant mon cahier des charges : bien de consommation, produit créatif, marché polyvalent, vente publicitaire sur de l'objet, grande capacité de pénétration du territoire, produit technique.



Une connaissance m'a invité à prendre contact avec FORMBAGS SpA, qui fabriquait des sacs qui ressemblaient à des œuvres d'art...

Des sacs œuvres d'art ?? Je passai donc de salarié à Agent Commercial : c'était en 1994 j'avais 24 ans et la vie me souriait...



Après avoir vérifié la solidité financière de mon mandataire, le sérieux des valeurs éthiques des associés et de son président fondateur, j'ai cherché un expert-comptable, une banque etc... Quelle galère mais je le referais encore si c'était à refaire !!!



Mon premier objectif fut celui de trouver chaque jour un client pour financer l'essence dont j'avais besoin le lendemain. Je ne remercierai jamais assez mon premier client, Monsieur Franco de la boutique PICCADILLY de Brescia, qui avec beaucoup de tact et de délicatesse me fit observer que les boutons du blazer que je portais avaient un boutonnage de femme... Ce qui était normal puisque, manquant d'argent, j'inventais mes tenues et ce blazer était celui de ma mère! Je passais donc d'un marché où l'habit comptait en tant que symbole à un autre où il comptait comme statut social.



De 1994 à 1999, j'ai parcouru des milliers de kilomètres en passant de la Dyane à la Volvo. Des clients comme Lingerie Triumph, Baiersdorf (Nivea), Camozzi, Geafran m'ont permis de croître et de faire croître mes mandataires. Monsieur SAVI (président de FORMBAGS SpA), vu mes bons résultats et de ma double nationalité et culture me proposa de m'installer en France comme Master Agent. Depuis lors, des clients comme Christine Laure, Mephisto, Massey Fergusson, Interflora, salon SIAL, Monbana, et beaucoup d'autres m'ont conforté dans mon choix.



A 44 ans, je peux dire avoir vécu le passage du TELEX au TELEFAX et au courriel, de la carte prépayée de la cabine téléphonique au mobile ! Tout ceci ne saura jamais remplacer les valeurs éthiques de notre famille, les Agents Commerciaux.



Nous créons non seulement une richesse économique mais aussi une richesse culturelle. Nous sommes les ambassadeurs des entreprises et donc de tous ses hommes, nous faisons le noble travail de la vente grâce à notre expérience et nos émotions que nous finalisons par une poignée de main !!!





Mes compétences :

Direction des ventes

Management des ventes

Stratégie de communication

Communication visuelle

Communication externe

Marketing produit

Marketing stratégique

Conseil en communication

Vente directe

Communication événementielle

Techniques de vente