Ozgur KECELI

Nous sommes une société Strasbourgeoise créée par O. KECELI en mars 2004, spécialisée dans la commercialisation et le conseil de produits immobiliers anciens (appartements, maisons, immeubles et terrains).

Historiquement focalisée sur la vente d´ancien, début 2015 nous avons signé des contrats de partenariat avec des promoteurs de la région strasbourgeoise

et des promoteurs nationaux et nous vendons donc de la résidence principale neuf et de l´accession sociale à la propriété afin de s´adapter à un marché

en très forte mutation : nos conseillers immobiliers ont donc une solution adaptée à vous présenter.

Fonctionnant sur le modèle de prescripteur, elle a accès, en temps réel et à prix constant, à toute les offres des promoteurs.

Cela permet à ses conseillers immobiliers d´avoir une expertise exhaustive, pointue et sans distorsion.



Mes compétences :

Coach recruteur formateur

Vente

Ressources humaines

Management

Gestion de projet

Développement commercial

Construction

Communication

Bâtiment

Immobilier

Analyser écouter réfléchir agir