Ozan KECELI

Riche d'une double culture Franco Turque, j'aime discuter avec des personnes venant d'horizons social, économique et ethnique différents.

Soucieux de mon environnement, je n'hésite pas à débattre de l'actualité économique, sociale et politique nationale et internationale.



Titulaire d'un Master 2 Banque et Finance, je dispose d'une double formation axée sur la Finance d'Entreprise (Analyse financière, Évaluation d'entreprise et Audit financier) et la Finance de Marché (Produits dérivés, Gestion des risques, Gestion d'actif et ALM).



Aujourd'hui, titulaire d'une formation d'Encadrement Technique, je dirige l'exploitation d'une PME dynamique active dans le secteur de la dépolution, principalement l'amiante et le plomb.



Mes compétences :

Banque

Culture

Écologie

Environnement

Finance

Humour

Immobilier

Musique

Contrôle de gestion