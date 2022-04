Catherine GABASIO

De formation artistique ( école d'art appliquée), je me suis dirigée naturellement vers le graphisme aprés une formation de "chef de projet réalisateur de sites internet". J'aime créer une image correspondant aux entreprises de mes clients et réaliser pour eux leurs éléments de communication.

Je réalise de nombreux visuels et illustrations dans la région Voironnaise.



Mes compétences :

Communication